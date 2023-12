"Bitte nicht anfassen!" ist einer der häufigsten Sätze, die man bei einem Museumsbesuch zu hören bekommt. Für Menschen mit Einschränkung bedeutet das, dass ein Großteil der Museumskunst für sie nicht erfahrbar ist. Was in Ländern mit privat finanzierten Museen lange schon Praxis ist, soll nun auch in deutschen Museen dringend aufgearbeitet werden. Nicht nur, dass Angebote für Menschen mit Seh- und Hörschwierigkeiten oder Demenz von der Politik vorgeschrieben sind. Sie wären auch ein Signal dafür, dass sich der als elitär geltende Museumsbetrieb auf die Bedürfnisse der Besucher zubewegt. In der Staatsgalerie Stuttgart werden nun sogenannte Tastführungen angeboten anhand eigens gefertigter Tastfigurinen und 3D-Tastreliefs, die nicht nur Menschen mit Seheinschränkung helfen, Kunst erfahrbar zu machen, sondern jedem Besucher durch taktiles Erleben einen neuen Zugang zur Kunst bieten. So wurde für die aktuelle Modigliani-Ausstellung "Moderne Blicke", die bis zum 17. März 2024 in Stuttgart und ab dem 27. April im Museum Barberini in Potsdam zu sehen ist, ein Guide erarbeitet, der mittels genauer Bildbeschreibungen Menschen mit Sehbehinderung die Werke nahe bringt. Wir stellen die inklusiven Angebote vor und sprechen mit Betroffenen und Machern über Möglichkeiten und Herausforderungen auch für Menschen ohne Einschränkung.