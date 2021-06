Kultur

Streit um Zürcher Schauspielhaus

Der "Pfauen", das Stammhaus des Zürcher Schauspielhauses ist in die Jahre gekommen. Soll das Traditionshaus - im Zweiten Weltkrieg Heimat und Exil für viele Theaterschaffende aus Nazi-Deutschland - abgerissen, renoviert, oder einfach so belassen werden? Was ist wichtiger: ein funktionstüchtiges modernes Theaterhaus oder die Erinnerung an den Mythos vergangener Zeiten?