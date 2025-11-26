Kultur
"Kulturzeit" vom 26.08.2025: Streit um Theater-Stück über Missbrauch
Die Themen der Sendung: Streit am Theater Osnabrück, Proteste in Serbien - Gespräch mit Krsto Lazarević, Film "In die Sonne schauen", Oleksiy Say.
Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2024
Datum:
- Verfügbar
- weltweit
Verfügbar bis:
- bis 26.11.2025
Die Themen der Sendung:
Osnabrück: Streit um Absage von Theaterstück zu sexualisierter Gewalt in Kirche
Zur Eröffnung der Spielzeit am Theater Osnabrück sollte es ein Stück über den Missbrauch in der katholischen Kirche in Osnabrück geben. Ausgedacht hat es sich eine Künstlergruppe um Regisseur Lorenz Nölting. Die Produktion "Ödipus Exzellenz" war für den 31. August als Eröffnungsstück der neuen Spielzeit geplant und wurde laut Stellungnahme des Theaters aufgrund "künstlerischer Differenzen" abgesagt. Die Aufführung sei als Überschreibung des Texts von Seneca geplant gewesen. Inhaltlich ging es den Angaben zufolge um das systemische Versagen der katholischen Kirche und ihrer Repräsentanten sowie die Kritik an diesen. Ein zentrales Anliegen sei es gewesen, den Betroffenen von sexualisierter Gewalt eine Stimme zu geben.
Das Theater betonte, das Stück sei nicht abgesagt worden, um dem Thema Missbrauch in der katholischen Kirche auszuweichen. Vielmehr habe sich an der Frage, wie ein katholischer Gottesdienst auf der Bühne künstlerisch umgesetzt werden sollte, ein grundsätzlicher Konflikt über die Kunstfreiheit des Teams entzündet. Dass Intendant Ulrich Mokrusch sich mit dem katholischen Bistum Osnabrück abgestimmt habe, sei eine "völlig haltlose Unterstellung", hieß es weiter. Das Regie-Team habe die gemeinsame Arbeit verweigert und somit habe das Theater die Zusammenarbeit beendet. Gegen die Absetzung des Stücks gab es eine Demonstration und Podiumsdiskussion.
Proteste in Serbien - der Druck auf die Kulturszene wächst - Gespräch mit Krsto Krsto Lazarević
Seit Monaten wird in Serbien protestiert: gegen Korruption, Machtmissbrauch und den autoritären Regierungsstil von Präsident Aleksander Vučić. Auslöser war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad im November 2024. Die Reaktion der Führung auf die Proteste wird immer heftiger – und zunehmend gerät auch die Kulturszene unter Druck. Wir sprechen mit dem Journalisten Krsto Krsto Lazarević.
Kinostart von "In die Sonne schauen"
Ein abgeschiedener Vierseitenhof im Norden von Sachsen-Anhalt. Hier wuchsen vier Frauen aus unterschiedlichen Epochen auf, deren Leben auf unheimliche Weise miteinander verwoben sind: Alma (1910er-Jahre), Erika (1940er-Jahre), Angelika (1980er-Jahre) und Nelly (2020er-Jahre). Jede von ihnen erlebt ihre Kindheit oder Jugend auf diesem Hof. Während sie durch ihre jeweilige Gegenwart streifen, offenbaren sich ihnen Spuren der Vergangenheit - unausgesprochene Ängste, verdrängte Traumata, verschüttete Geheimnisse. Als sich ein tragisches Ereignis auf dem Hof wiederholt, geraten die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart ins Wanken. Für ihr Regiedebüt erhielt die Berlinerin Mascha Schilinski den Preis der Jury in Cannes.
Kunst gegen den Krieg: Oleksiy Say
Weltweit wurden die Installationen des Ukrainers Oleksij Say schon ausgestellt. Seine immer auch politischen Werke zeigen die Schrecken des Krieges und fordern zum Nachdenken auf.