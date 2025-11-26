Zur Eröffnung der Spielzeit am Theater Osnabrück sollte es ein Stück über den Missbrauch in der katholischen Kirche in Osnabrück geben. Ausgedacht hat es sich eine Künstlergruppe um Regisseur Lorenz Nölting. Die Produktion "Ödipus Exzellenz" war für den 31. August als Eröffnungsstück der neuen Spielzeit geplant und wurde laut Stellungnahme des Theaters aufgrund "künstlerischer Differenzen" abgesagt. Die Aufführung sei als Überschreibung des Texts von Seneca geplant gewesen. Inhaltlich ging es den Angaben zufolge um das systemische Versagen der katholischen Kirche und ihrer Repräsentanten sowie die Kritik an diesen. Ein zentrales Anliegen sei es gewesen, den Betroffenen von sexualisierter Gewalt eine Stimme zu geben.