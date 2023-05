Eigentlich hätte die Ukraine den Zuschlag erhalten – doch der Krieg machte dies zunichte. Nach dem Sieg der ukrainischen Band Kalush Orchestra beim letzten Eurovision Song Contest in Turin springt Großbritannien als Gastgeberland 2023 ein. In Liverpool, der "City of Pop" wird das Festival des Pop über die Bühne gehen, bei dem aus Österreich das Duo Teya & Salena mit seinem Song "Who The Hell Is Edgar" vertreten ist. Ein magischer Ort, der aufgrund der vielen Nummer-1-Hits schon längst im "Guinness Buch der Rekorde" gelandet ist. Kein Wunder, stammen doch die Superstars der britischen Popszene von hier: nahezu flächendeckend wurden den Beatles in der Stadt Denkmäler gesetzt, in den Albert Docks ist den Pilzköpfen ein Museum gewidmet, ein großes Modell einer "Yellow Submarine" steht direkt am Liverpooler Flughafen. Nachdem die Straßenschilder der "Penny Lane" immer wieder gestohlen wurden, werden sie größtenteils nur noch aufgemalt und eine "Magical Mystery Tour" führt jeden Tag Touristen und Beatles-Fans von der "Penny Lane" nach "Strawberry Fields".