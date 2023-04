Allein in deutschen Museumsbeständen befinden sich rund 1100 Objekte der Hofkunst des Königreichs Benin, die sogenannten Benin-Bronzen. Dass sie nun von Deutschland an Nigeria zurückgegeben werden, wird weithin begrüßt. Doch nun regt sich Widerstand dagegen – vor allem von afroamerikanischen Aktivisten in den USA. Nachfahren der Opfer des transatlantischen Sklavenhandels fordern, dass die Restitution der Benin-Kunst gestoppt wird. Der Grund: Das Königreich Benin war ein Drehkreuz im transatlantischen Handel mit versklavten Menschen aus Westafrika und hatte zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert massiv vom Menschenhandel profitiert. Wo die Exponate künftig landen werden, ist noch nicht geklärt. Der Bundesstaat Edo plant ein Museum. Das Edo Museum of West African Art existiert bislang aber nur als Konzept. Der bis heute fortbestehende Königshof Benin will stattdessen sein eigenes Benin Royal Museum bauen. Damit könnten die Kunstgegenstände an jenen Königshof zurückkehren, der einen Teil seines Reichtums auf dem Menschenhandel gründet, der bis weit ins 19. Jahrhundert andauerte. Aktivisten der Restitution Study Group in New York fordern deshalb, dass keine neuen Abkommen über die Rückführung von Benin-Werken abgeschlossen und bestehende Abkommen aufgehoben werden.