Die Klimagruppe Letzte Generation will mit ihren Blockaden die gesamte Hauptstadt lahmlegen. Sie startete ihre Aktion am 24. April an 30 Orten während des morgendlichen Berufsverkehrs. "Wir nehmen nicht mehr hin, dass diese Regierung sich nicht an unsere Verfassung hält", so die Aktivisten in einer Ankündigung. "Wir nehmen nicht länger hin, dass die Regierung keinen Plan hat, wie die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen gestoppt werden kann. Wir leisten jetzt Widerstand!" Die Aktionen sind nicht befristet. Sie sollen erst enden, wenn Forderungen erfüllt sind. Wie die Blockaden die Bevölkerung spalten und was sie bringen, darüber sprechen wir mit Felix Anderl vom Zentrum für Konfliktforschung.