Starbase – eine Stadt für Elon Musk

Fast 20 Jahre nach den letzten Morden der rechtsextremen Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) ist am 25. Mai in Chemnitz das bundesweit erste Dokumentationszentrum zu diesen Verbrechen eröffnet worden. Der Lern- und Erinnerungsort nimmt vor allem die NSU-Opfer und ihre Angehörigen sowie die Folgen für die Gesellschaft in den Blick. In den Vitrinen liegen unter anderem persönliche Gegenstände der Ermordeten. Die Familien haben sie dem Zentrum zur Verfügung gestellt. Darunter ist die Armbanduhr des NSU-Opfers Mehmet Kubasik, die zum Todeszeitpunkt stehenblieb. Er wurde 2006 in Dortmund vom NSU ermordet. Zwischen 2000 und 2007 ermordeten die Neonazis des "Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)" neun Menschen mit Migrationshintergrund aus rassistischen Gründen sowie eine Polizistin. Bei Sprengstoffanschlägen und Raubüberfällen wurden viele weitere Menschen schwer verletzt und traumatisiert. Die NSU-Terroristen waren zeitweise in Chemnitz und Zwickau untergetaucht und verübten in beiden sächsischen Städten Raubüberfälle. 2011 flog der NSU auf. Bis heute ist der NSU-Komplex nicht vollständig aufgeklärt. Das Dokumentationszentrum ist ein gemeinsames Projekt zweier Vereine und der Initiative Offene Gesellschaft. Bund und Land investierten jeweils zwei Millionen Euro. Ein weiteres Zentrum soll in Nürnberg folgen. Dort hatte es drei NSU-Opfer gegeben.