Gerade wurde der Russe Kirill Serebrennikow zum Regisseur des Jahres gewählt. Seit Beginn des Ukraine-Krieges lebt er in Deutschland im Exil. Nachdem der Starregisseur in Cannes für seinen Film über den queeren Tschaikowsky gefeiert wurde, und nachdem er sich dort gegen die Sanktionierung des Oligarchen Roman Abramowitsch ausgesprochen hatte und sein Moskauer Gogol Theater geschlossen wurde, arbeitet er jetzt wieder an einem deutschen Theater. In Hamburg, am Thalia Theater, inszeniert er seit einigen Wochen ein Stück nach der Erzählung "Der Wij" von Nikolai Gogol, das auf einer ukrainischen Volkssage von 1835 basiert, die schon erfolgreich als Fantasy- und Horror- Geschichte verfilmt wurde. In ihr muss die Vernunft gegen die dunklen, magischen und destruktiven Kräfte einer Wurzelfigur namens "Wij", kämpfen und gerät in deren Geiselhaft. Eine Story aus dem Reich der Fantasie und des Bühnenzaubers. Was kann Serebrennikows Kunst in einer Zeit, in der sein Heimatland Russland Tod und Vernichtung nach Europa bringt, bewirken? Was will Serebrennikow mit dieser Produktion erzählen? Wir haben ihn bei einer Probe begleitet. Premiere ist am 3. Dezember 2022.