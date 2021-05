Kultur

Sophie Scholl reloaded

"Sophie Scholl würde AFD wählen" - so wirbt die AFD mit einem Plakat. Nicht nur die Partei sieht sich in der Tradition der Widerstandsbewegung der Weißen Rose, auch auf den "Querdenken"-Demonstrationen fällt ihr Name immer wieder. Mit Sophie Scholl schmücken sich linke Gruppierungen genauso wie rechte. Warum bietet gerade Sophie Scholl eine solche Projektionsfläche? Und was hat das mit der historischen Figur überhaupt noch zu tun?