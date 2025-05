An was sollen wir uns erinnern, wenn wir an das Kriegsende denken? An die "Großen Drei", Truman, Stalin und Churchill, wie sie in Potsdam die neue Weltordnung festlegen? Oder an die Berliner Hausfrau Else Tietze, die um das Leben ihres Sohnes bangt? Der Berliner Historiker Oliver Hilmes will beides. In seinem Buch "Ein Ende und ein Anfang" erzählt er, wie ganz unterschiedliche Menschen den Sommer 1945 erleben. Sieger wie Besiegte, Opfer wie Täter, Prominente wie Unbekannte.