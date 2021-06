Kultur

Olga Shparaga: "Die Revolution hat ein weibliches Gesicht"

Olga Shparaga, Mitglied im Koordinierungsrat der belarussischen Opposition, analysiert in ihrem neuen Buch "Die Revolution hat ein weibliches Gesicht" das System Lukaschenko. Weiblich, friedlich, postnational - so charakterisiert die Autorin die Umwälzung in ihrem Land und stellt die Ereignisse in den Kontext europäischer und globaler Emanzipationsbewegungen.

Datum: 16.06.2021