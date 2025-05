Kaum ein TV-Event polarisiert so sehr wie der ESC. Jedes Jahr sorgt der Wettbewerb für Gesprächsstoff, denn der ESC will unpolitisch sein und niemand hält sich daran: Die Organisatoren schlossen Russland aus, die israelische Kandidatin wurde 2024 ausgebuht und Nemo aus der Schweiz wehte beim Sieg die Nonbinary-Flagge. Solch ein Auftritt ist nun verboten, die Europäische Rundfunkunion (EBU) erlaubt den Künstlern nur Auftritte mit ihrer offiziellen Landesflagge. Verstoßen sie dagegen, drohen Strafen bis hin zur Disqualifikation. Die verschärfte Richtlinie soll dafür sorgen, dass sie politische Botschaften vermeiden. Das Publikum hingegen darf mit allen nach Schweizer Gesetzen zulässigen Flaggen erscheinen. Damit sind auch palästinensische Fahnen erlaubt, die vereinzelt auch rund um die Halbfinals zu sehen waren. Vor dem Wettbewerb gab es wie schon 2024 in Malmö auch Kritik an der Teilnahme Israels am ESC - wegen des militärischen Vorgehens des Landes im Gazastreifen nach dem Massaker der islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023. Im Finale steht nun für Israel Yuval Raphael, eine Überlebende der palästinensischen Terroranschläge. Ihr Lied "New Day Will Rise" besingt die Hoffnung, dass es immer wieder aufwärts geht. Bei einer Probe zum Halbfinale wurde Raphaels Vortrag von Trillerpfeifen gestört. Wir sprechen mit dem ESC-Experten Lothar Zimmermann.