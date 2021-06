Kultur

Seyda Kurt: "Radikale Zärtlichkeit"

Die Liebe wird in romantischen Verklärungen meist als unpolitisch dargestellt. Dabei ist sie geprägt von jahrhundertealten Problemen: kapitalistischen, patriarchalen und kolonialen Strukturen. Und die wirken auch auf Partnerschaften. Die Journalistin Seyda Kurt schreibt in ihrem Buch über Feminismus und Unterdrückung in Beziehungen.