Es ist kein Zufall, dass die Eröffnung des Tanzmainz Festivals 2023 auf den Weltfrauentag am 8. März 2023 fiel Der diesjährige Fokus liegt auf der Kraft und Energie, mit der sich Choreografinnen und Tänzerinnen aus der ganzen Welt mit gesellschaftskritischen Themen auseinandersetzen. Allen voran die marokkanische Künstlerin Nawal Aït Benalla, für die Kunst und soziales Engagement untrennbar miteinander verbunden sind. In ihrer deutschen Erstaufführung "Sur tes épaules" feiert sie mit sieben sehr unterschiedlichen Tänzerinnen eine Proklamation weiblicher Freiheit und Individualität. Eine sinnliche Annäherung an das Thema Identität und Heimat präsentiert die taiwanesische Choreografin Fang Yun Lo in "Unsolved", in dem sie auf sehr poetische Weise urbanen Tanz mit einer multimedialen Erzählung kombiniert. Mit verschmitztem Humor hinterfragt die italienische "Prophetin des befreiten Körpers" Silvia Gribaudi gängige Schönheitsideale, wenn sie in "Graces" ihren barocken Körper in einer modernen Version der Skulptur "Die drei Grazien" lustvoll in Szene setzt. Preisgekrönt ist die Schweizerin Rafaële Giovanola, die 2021 für ihr Tanzstück "Sphynx" den Faust-Theaterpreis erhielt. In Mainz stellt sie in ihrem neuen Werk "Standard" buchstäblich alles auf den Kopf, wenn alienhafte Kunstwesen die Narrative von Körper und Geschlecht infrage stellen.