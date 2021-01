Kultur

"Kulturzeit" vom 19.01.2021

Unsere Themen: Deplatforming - was bringen Social-Media-Sperren? Corona und die Geschichte des Impfens - Gespräch mit Malte Thießen, Aberglaube und Magie in Bayern, David Schalkos neuer Roman "Bad Regina" und Kultur trotz(t) Corona: "Performances for Pets".

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 19.01.2021