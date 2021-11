Am 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht von 1938, lässt die jüdische Gemeinde in Siegen die vor 73 Jahren niedergebrannte Siegener Synagoge wieder "auferstehen". Die virtuelle Synagoge wird in einer animierten Video- und Klang-Installation an die Außenwand des Hochbunkers projiziert, der auf dem Grundstück der zerstörten Synagoge errichtet wurde. Diese erste virtuelle Rekonstruktion einer Synagoge "soll stellvertretend die über 1400 Synagogen und Bethäuser ins Gedächtnis rufen, die in der sogenannten Reichskristallnacht im November 1938 zerstört wurden", so die Multimedia-Künstlerin Gabi von Seltmann. Das Projekt ist eine deutsch-polnisch-ungarische und zugleich jüdisch-christliche Co-Produktion. Die Künstler stammten aus Ländern, in denen wie in Ungarn und Polen nationalistisch-autokratische Regierungen die Demokratie in autoritäre Staatsformen umwandelten und in denen, ebenso wie in Deutschland, der Antisemitismus in alle Bevölkerungsschichten eindringe. Überall würden Ängste gegenüber Minderheiten, Fremden und Flüchtlingen geschürt. Das Projekt soll daher auch Warnung und Mahnung vor wachsender Judenfeindschaft sein. Wir haben es uns angeschaut.