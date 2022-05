Ein Dorf im unteren Odertal: durchschnittliche Menschen in einem durchschnittlichen Leben in einem durchschnittlichen Land. DDR, Mitte der 1980er. Und dann kommt Michael zurück in dieses Dorf, nach Hause, nach dem gescheiterten Versuch, Psychologie in Berlin zu studieren. Er hat kein Diplom, aber eine Fähigkeit erlernt, die sein Leben und das des Dorfes umkrempeln wird: Er beherrscht Hypnose. Das spricht sich auf seltsame Weise im Rest des Landes, vor allem in Berlin, herum. Die Menschen kommen mit ihrer unstillbaren Sehnsucht zum Hof von Michael und bitten ihn, dass er sie auf Fantasiereisen schickt, per Hypnose an die schönsten Plätze der Welt, die sonst so unerreichbar sind. Jakob Hein hat diesen wunderbaren kleinen Roman geschrieben, zunächst als Reflex auf das Eingeschlossensein in der Corona-Zeit, aber auch als große Hommage an unsere eigene Fantasie, an die Kraft der Vorstellung, die eine Reise perfekter macht, als man sie je in Wirklichkeit unternehmen kann. Und so erzählt er auch von den Widerstandskräften der Seele und verhandelt die Frage nach individuellem Glück in einer Gesellschaft - damals wie heute: "Der Hypnotiseur oder Nie so glücklich wie im Reich der Gedanken".