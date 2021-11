In Österreich haben Korruptionsermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz ‎die konservativ-grüne Regierung in eine schwere Krise gestürzt. Die ‎Kanzlerschaft des ÖVP-Regierungschefs steht auf der Kippe. Die Staatsanwaltschaft geht dem Verdacht nach, dass zwischen 2016 und zumindest 2018 Gelder des Finanzministeriums zur Finanzierung von parteipolitisch motivierten und mitunter manipulierten Umfragen eines Meinungsforschungsinstituts verwendet wurden. Die Umfrage-Ergebnisse sind der Staatsanwaltschaft zufolge - ohne als Anzeige deklariert worden zu sein - im redaktionellen Teil der Tageszeitung "Österreich" und anderen zu dieser Gruppe gehörenden Medien veröffentlicht worden. Laut der Behörde besteht der Verdacht, dass im Gegenzug von den Amtsträgern im Rahmen von Medien- und Inseratekooperationen Zahlungen an das Medienunternehmen geleistet worden seien. Der grüne Koalitionspartner spricht Kurz die Amtsfähigkeit ab, hat sich ‎aber noch nicht festgelegt, wie es weitergeht. Die Opposition - ‎SPÖ, FPÖ und Neos - fordert ‎den Rücktritt des Kanzlers und will ein Misstrauensvotum gegen ihn ‎einbringen. Um den Kanzler zu stürzen, braucht es die Grünen. Wir sprechen mit der "SZ"-Korrespondentin in Wien, Cathrin Kahlweit.