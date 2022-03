"Warum müssen wir mit so viel Leid leben? Gibt es keinen anderen Weg für uns Frauen?": Diese Worte spricht eine junge Zwangsprostituierte in einem Dokumentarfilm 2011 in die Kamera. Diese Szene sieht der Filmstudent Michael Kranz und sie bewegt ihn so sehr, dass er beschließt, sich auf die Suche nach diesem Mädchen zu machen. Denn er stellt sich die Frage: Wie soll man mit all dem medial vermittelten Leid umgehen? Abstumpfen, abschalten, aktiv werden? Nur wie? Und so begibt er sich auf eine Reise nach Bangladesch. Herausgekommen ist ein sehr bewegender Dokumentarfilm und ein von ihm gegründetes Heim für die Jungen, die in diesen Bordellen leben.