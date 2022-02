Wer verriet Anne Frank?

Normalität ist in seinen Filmen bloß eine Fassade, hinter der sich dunkle, bedrohliche Parallelwelten auftun. Regisseur M. Night Shyamalan ist der Jurypräsident der 72. Berlinale. Das ist schon eine Überraschung. "The Sixth Sense" (1999) ist sein bekanntester Film. Darin therapiert ein Psychologe einen Jungen, der Tote zu sehen glaubt. Tatsächlich ist der Mann aber schon selbst im Jenseits. In "The Village" (2004) lebt ein entlegenes Dorf noch wie im 19. Jahrhundert und muss am Ende erkennen, dass das 21. schon begonnen hat. Auch in seinem jüngsten Film "Old", der letzten Sommer in den deutschen Kinos startete, bedient er diesen Mix aus packendem Gedankenexperiment und trashigem Horrotrip. Shyamalan gilt als Guru dieser Form des Erzählens, auch weil er den eigenen Kultstatus selbst pflegt. Doch richtig anknüpfen konnte er nicht mehr an seine Erfolge. Wir haben den 51-jährigen Regisseur in seiner Heimat Philadelphia im Vorfeld der Berlinale getroffen.