Kultur

"Kulturzeit" vom 08.02.2021

Unsere Themen: Lockdown light in Österreich - Museen und Schulen öffnen wieder, Drei-Stufen-Plan für die Kultur, Emilia Roig analysiert in "Why We Matter" die Mechanismen von Rassismus und Diskriminierung, unser Verhältnis zu den Tieren und Dante zum 700. Todestag.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 08.02.2021