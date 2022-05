"Alles ist möglich wenn man nur will", sagt Zlata Ristić, eine der sechs Rapperinnen von "Pretty Loud" aus dem Belgrader Vorort Zemun. Das Besondere an ihrer Band: Alle jungen Künstlerinnen zwischen 18 und 28 Jahren sind Roma und Roma-Frauen sind meistens alles andere als "pretty loud". Im Gegenteil: sie haben sich in den männerdominierten "mahale" (Roma-Siedlungen) unterzuordnen. Dort herrschen traditionelle Rollenmuster, Zwangsheirat von Minderjährigen ist keine Seltenheit. Die Rapperinnen von "Pretty Loud" haben genug davon. Sie alle leben in den von Armut und Drogen geprägten Roma-Vierteln, aber sie wollen ihre Community wachrütteln. Dazu rappen sie auf Serbo-Kroatisch, Romanes und auf Englisch. Erreichen wollen sie ihre eigenen Leute, aber auch ein Zeichen weit über die Roma-Gemeinschaften des Balkan hinaus senden, gegen Vorurteile und Ausgrenzung. Und das nicht nur pretty loud, sondern mittlerweile auch pretty successful. Hervorgegangen aus dem Workshop einer NGO, haben sie sich seit 2014 Schritt für Schritt weiterentwickelt. Ihre Videos werden mittlerweile vielfach geklickt, internationale Auftritte folgten - vom Londoner "Women of the World"-Festival bis zur kroatischen TV-Show "Supertalent", in etwa die Entsprechung von "Deutschland sucht den Superstar" im ehemaligen Jugoslawien. Wir begleiten die jungen Frauen in ihrer mahala, wo sie leben, arbeiten ihre Songs schreiben und Videos produzieren.