Kiew wirft den russischen Truppen im Rahmen der Invasion Kriegsverbrechen vor. Der russische Militäreinsatz gründe auf der "grotesken Lüge" der Behauptung eines Genozids in den Separatistengebieten. Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag hat jetzt eine Anhörung zum russischen Angriff auf die Ukraine begonnen. Russland müsse gestoppt werden, forderte der ukrainische Prozessvertreter Anton Korynewytsch. Die Regierung in Moskau entsandte dagegen keine Vertreter. Der russische Botschafter in den Niederlanden habe sie informiert, dass sich seine Regierung nicht an den Anhörungen beteiligen werde, sagte Gerichtspräsidentin Joan Donoghue. Die Anhörungen finden auf Betreiben der Ukraine statt und sollen zwei Tage dauern. Die Regierung in Kiew hat einen Gerichtsbeschluss beantragt, der Russland zum sofortigen Einstellen der Kampfhandlungen auffordert. Der von Russland für seinen Krieg genannte Grund, in den ostukrainischen Separatistengegenden Luhansk und Donezk werde ein Genozid verübt, sei ein manipulierter Vorwand. Die Ukraine trug ihre Argumente am 7. März vor. Die Anhörung Russlands wurde aufgrund der Weigerung, an dem Prozess teilzunehmen, jedoch abgesagt.