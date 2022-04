"Kulturzeit" vom 07.04.2022

Freiheit ist wohl die Basis aller westlichen Werte. Auf ihr fußt unsere Demokratie, individuelle Freiheit ist die Grundlage für jeden Menschen, das zu tun, das zu denken, was er oder sie will. Lange Zeit war das für uns im Westen eine Selbstverständlichkeit, auch wenn diese Begriffe wie Freiheit – westliche Werte – verwässert und verbogen und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt wurden. Plötzlich führt uns ein Krieg vor Augen, was Freiheit bedeutet. In der Ukraine kämpfen Menschen für ein Freiheitsmodell, Europa besinnt sich plötzlich auf seine Grundwerte, die es im Stellvertreterkrieg in der Ukraine verteidigt sehen will. Und über all dem thront die Angst. Angst vor einer unendlichen Katastrophe für die Menschen in der Ukraine, Angst vor einer Ausweitung des Krieges, Angst vor einem Atomschlag. Ist Angst die Seele der Freiheit? Definieren wir im Westen Freiheit – aus der Angst, unfrei zu sein, zu werden? Und wie steht es mit der Freiheit der anderen? Kümmern wir uns erst darum, wenn unsere eigene Freiheit bedroht wird? Wir haben mit Lukas Bärfuss gesprochen, der sich in einem Zeitungsartikel zu Wort gemeldet hat.