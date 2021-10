"Kulturzeit" vom 05.10.2021

Durch Infektionskrankheiten sind mehr Menschen gestorben als durch Kriege oder Naturkatastrophen. Das Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim zeigt nun eine weltweit einmalige, multimediale Ausstellung zum Thema Seuchen: "Fluch der Vergangenheit - Bedrohung der Zukunft". Geplant war die Schau schon vor der Corona-Pandemie, diese gibt der Ausstellung nun eine besondere Aktualität. Auf 1800 Quadratmetern geht es um Leid und Tragödien, aber auch um Erfolge der Medizin, wie dem Sieg über Pocken und Pest. Es werden sowohl Kunstwerke und historische Objekte gezeigt, als auch Präsentationsformen wie Walk-In-Areas und Hologramme, um die Besucher in die Vergangenheit zu entführen oder Zeugen modernster Entwicklungen werden zu lassen. Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt mit der Medizinischen Hochschule in Hannover und dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.