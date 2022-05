In den Trümmern ukrainischer Städte leben noch Menschen, für die dies nicht der erste Krieg ist. Sie haben alles schon einmal erlebt: Terror, Besatzung, Massenmord. Am 22. Juli 1941 überfällt die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Vom ersten Tag an ist dies ein Krieg, wie er noch nie zuvor geführt wurde. Hier geht es nicht um Eroberung, sondern um Versklavung und Vernichtung. Die heutige Westukraine ist 1941 aufgeteilt zwischen dem von Deutschland besetzten Polen und der Sowjetunion. Beiden gilt die Ukraine als Kornkammer, als Versorgerin anderer, mächtigerer Staaten. Weder Sowjets noch Deutsche begreifen die Ukraine als eigenständiges Land, schon gar nicht als eigene Kultur. Sondern als Kolonie, die Nahrung erzeugt. Am 30. Juni 1941 marschiert die Wehrmacht in Lwiw ein. Viele Ukrainer empfangen die Deutschen zunächst als Befreier von den Sowjets. Im Windschatten der Wehrmacht rücken auch zwei SS-Bataillone mit den Namen "Roland" und "Nachtigall" in Lwiw ein. Sie bestehen aus Mitgliedern der ukrainischen Befreiungsarmee unter Stepan Bandera.