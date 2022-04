Wie erklärt man Kindern den Krieg?

Mutter und Tochter sprechen über den Ukraine-Krieg

Quelle: Imago

In Verlagen und Buchhandlungen gibt es im Augenblick eine große Nachfrage nach Kinderbüchern, in denen erklärt wird, was Krieg ist. Bücher, die genau die Worte und Beschreibungen finden, die Eltern nicht parat haben. Weil Krieg für uns immer so weit weg war, weil die heutigen Elterngenerationen nicht mit Kriegserlebnissen aufgewachsen sind, und weil dieser Schmerz, die Verletzungen, die Trauer irgendwie nicht vorgesehen sind, schon gar nicht für Kinder. Wir haben mit der bekannten Kinderbuchautorin Kirsten Boie über die Kraft der Bücher gesprochen, darüber, was Kinderbücher bei diesem Thema leisten können. Kirsten Boje hat selbst gerade ein Buch mit dem Titel "Heul doch nicht, du lebst ja noch" herausgebracht, in dem sie die Nachkriegserlebnisse in ihrer Heimatstadt Hamburg beschreibt. Auch der Kinderpsychiater und Schriftsteller Jacob Hein hat sich mit diesem Thema auseinadergesetzt und ein ukrainisches Ehepaar hat damals, als die Krim annektiert wurde und viele Kinderfragen auf hilflose Eltern trafen, das Buch "How war changed Rondo" geschrieben. Jetzt ist es erneut erschreckend aktuell und wird im Herbst auf Deutsch erscheinen.