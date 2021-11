38 Prozent der Menschen in der Schweiz haben einen Migrationshintergrund. Trotzdem sind wenige in den Positionen, die Entscheide fällen und das Sagen haben. Das "Institut Neue Schweiz (INES)" strebt einen stärkeren Einbezug all dieser "Stimmen, die nicht zählen" an. Beispielsweise in der Kultur. Auch da geht es um mehr Mitsprache. Wie divers ist sie denn eigentlich, die Kultur in der Schweiz? Wer bestimmt, was gespielt wird und wer eben nicht? Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia begleitet Kulturinstitutionen bei deren Projekten, sich diverser aufzustellen und gegen außen zu öffnen. Sie unterstützt beispielsweise das Berner Mehrspartenhaus "Bühnen Bern" finanziell und mit Coaching. Im Zentrum stehen dabei die drei Ps: Personal, Publikum und Programm. In Winterthur ermöglicht eine Stiftung ein innovatives Kulturförderungs-Projekt: 25 Menschen aus der Winterthurer Bevölkerung bestimmen, welche Winterthurer Kulturschaffende Geld im Gesamtwert von 400.000 Franken bekommen.