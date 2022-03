Die erfolgreiche ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv repräsentiert alles, was viele Künstler aus dem Kriegsgebiet zu sagen haben. Der Schmerz über das, was ihrem Heimatland gerade widerfährt, ist ihr ins Gesicht geschrieben, während sie ukrainische Musik dirigiert. Auch Deutschland trage Verantwortung für diesen Horror, sagt sie. Die Musik ist die einzige universelle Sprache, die für alle spricht und sich allen Konflikten entzieht. Aber das hilft den Musikern, Tänzern, den Künstlern jetzt nicht. Denn sie werden hineingezogen in den blutigen Konflikt. Während die Ukrainer an die Waffen genötigt werden, wird von allen anderen verlangt, jetzt Haltung zu zeigen. Besonders aber von russischen Künstlern, ohne die kaum ein westliches Opernhaus auskommt. Russlands mächtigster Künstler, Dirigent Valery Gergiev, zog es vor, sich auch angesichts des Krieges, nicht von seinem Freund Putin distanzieren. Auch Anna Netrebko wollte sich nicht eindeutig von Putin distanzieren. Beide wurden von allen Spielplänen der westlichen Welt gestrichen. Das Royal Opera House in London hat die Sommersaison des Moskauer Bolschoi-Balletts gestrichen. Und die Amsterdamer Eremitage beendet die Zusammenarbeit mit der Eremitage in Sankt Petersburg. Die Solidarität mit der Ukraine und der Protest gegen den russischen Einmarsch sind gewaltig. Was aber können sie bewirken in einem brutalen Angriffskrieg? Und wie soll man in Zeiten des Krieges umgehen mit russischen Künstlern und Kulturinstitutionen? Das fragen wir den Hamburger Kultursenator Carsten Brosda.