Mit Unterdrückung und Diskriminierung haben auch Palästinenser*innen im Westjordland zu kämpfen. Aber die Frage, die derzeit für Diskussionsstoff sorgt, ist: Macht das Israel zu einem Apartheids-Staat? Das ist nämlich die Schlussfolgerung von Amnesty International in ihrem aktuellen Bericht. Man wolle zwar Vergleiche mit Südafrika vermeiden. Aber "Ob sie im Gazastreifen, in Ostjerusalem oder im restlichen Westjordanland oder in Israel selbst leben: Die Palästinenser werden als minderwertige ethnische Gruppe behandelt und systematisch ihrer Rechte beraubt", erklärte Amnesty-Generalsekretärin Agnès Callamard. Die "grausame Politik der Segregation, Enteignung und Ausgrenzung Israels in allen Gebieten unter seiner Kontrolle" komme einem System der "Apartheid" gleich. Amnesty verwende den Apartheidsbegriff in seinem völkerrechtlichen Sinne, betonte die Menschenrechtsorganisation. Eine Gleichsetzung der Situation der Palästinenser mit jener von Schwarzen im damaligen Apartheidstaat Südafrika sei damit nicht gemeint. Die Menschenrechtsorganisation erntete für ihren Bericht international Kritik. Hat sie sich in ihrer Wortwahl vollkommen vergriffen? Und schüren solche Begriffe nicht noch mehr Antisemitismus? Das haben wir den Soziologen Moshe Zuckermann und den Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, gefragt.