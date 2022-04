Butscha nach dem Abzug der russischen Truppen

Quelle: dpa

Die Gräueltaten an Zivilisten in der Region Kiew erschüttern die Welt. Das Entsetzen über die Bilder aus Butscha - einer Vorortgemeinde der ukrainischen Hauptstadt Kiew - ist weiterhin groß. Dort waren am Wochenende nach dem Rückzug der russischen Truppen Hunderte Leichen entdeckt worden. Manche lagen mit gefesselten Händen auf der Straße. Die Zeitung "Ukrajinska Prawda" meldete unter Berufung auf einen Bestattungsdienst, bis zum Abend des 3. April seien 330 bis 340 leblose Körper eingesammelt worden. Auch in anderen Gemeinden in der Umgebung Kiews wurden Todesopfer entdeckt. Die Ukraine macht für das Massaker in Butscha russische Truppen verantwortlich, die vor einigen Tagen abgezogen waren. Moskau bestreitet das und spricht von "Fälschung". Die Suche nach weiteren Opfern dauert an. Die ukrainischen Behörden sichern Spuren, dabei sollen sie in den nächsten Tagen internationale Hilfe bekommen. Mehr als 280 Tote wurden bereits in einem Massengrab beigesetzt. Weitere Sanktionen der EU gegen Russland werden nach den Worten von Vizekanzler Habeck noch diese Woche folgen. Wir sprechen mit Jan Claas Behrends, Professor für Osteuropäische Geschichte am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und Experte für Gewaltkultur in sowjetischen und postsowjetischen Gesellschaften.