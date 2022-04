Alice Schwarzer und die Transsexualität  

Bundes- und Landespolitiker haben eine Fortsetzung der Leipziger Buchmesse 2023 zugesagt. "Ich bin ein gnadenloser Fan der Leipziger Buchmesse und lasse mir die Buchmesse um alles in der Welt nicht wegnehmen", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) nach einem Gespräch mit sächsischen Landespolitikern, Vertretern der Leipziger Messe und Verlagsmitarbeitern. "Wir haben uns dazu verpflichtet, alles dafür zu tun, dass im nächsten Frühjahr die Buchmesse wieder stattfindet", fügte die Kulturstaatsministerin hinzu. Die Buchmesse war von 2020 bis 2022 dreimal in Folge wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Für 2022 war zunächst noch Anfang des Jahres die Ausrichtung der Buchmesse angekündigt worden. Nachdem jedoch zahlreiche Verlage ihre Teilnahme zurückgezogen hatten, wurde auch die für diesen März vorgesehene Buchmesse abgesagt. Es kamen Befürchtungen auf, dass künftig die jährlich im Herbst in Frankfurt am Main stattfindende Buchmesse die einzige ihrer Art in Deutschland sein könnte. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte dazu: "Allein die Zahl derer, die heute an dem Gespräch über die Zukunft der Buchmesse teilgenommen haben, zeigt, wie wichtig die Leipziger Buchmesse ist und wie sehr sie Interesse daran haben, dass diese Tradition fortgesetzt wird."