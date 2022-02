Medizinisches Personal in Wuhan

Quelle: dpa

Am 23. Januar 2020 ging die chinesische Stadt Wuhan in den Lockdown. Eine neue Atemwegserkrankung war ausgebrochen, die zunächst vertuscht wurde. Einige Monate später hielt die Corona-Pandemie die gesamte Welt in Atem. Kam sie wirklich von einem Wildtiermarkt? Oder doch aus dem nahegelegenen Hochsicherheitslabor, das zu den hochgefährlichen Fledermaus-Viren forscht? Klären konnte dies nicht einmal die WHO. Der in Berlin im Exil lebende Schriftsteller und Friedenspreisträger Liao Yiwu versucht nun in einem Roman Licht in die chinesische Vertuschungspolitik zu bringen. "Wuhan" ist ein Mix aus fiktiver Heimreise und Internetrecherche. Liao lässt seinen Protagonisten aus Berlin nachhause zu Frau und Kindern in Wuhan reisen. In China wird er sogleich in Quarantäne gesteckt und versucht trickreich sich zu seiner Familie durchzuschlagen, während er mit seinem Freund in Berlin, einem chinesischer Exil-Autor, in Kontakt steht, der im Internet akribisch Nachrichten zu Wuhan sammelt und auswertet.