Oligarchen, Agenten und Banker: Seit dem Ende des Kalten Kriegs hat sich ein Netzwerk gebildet, das der britische Enthüllungsjournalist Tom Burgis in seinem neuen Buch "Kleptopia" nennt. Eine dystopische Welt, in der eine internationale Kleptokratie Geld stiehlt, verschiebt und wäscht. Und dabei verschwimmt die Grenze zwischen korrupten und demokratischen Systemen. Es beginnt mit Kasachstan. Ein Land, in dem Macht und Öl fließen und mitten in der Steppe eine pompöse Metropole entstand. Ein Milliardenprojekt, an dem sogar Norman Foster mitgebaut hat. Voller Ressourcen, voller Repressalien. Und einer an der Spitze: Nasarbajew. Fast 30 Jahre lang. "Ein autoritärer Herrscher, der sich mit seinem Klan illegal bereichert hat." Milliardenfach. Was uns das angeht? Tom Burgis, Londoner Wirtschaftsjournalist, hat das jahrelang recherchiert – und sagt: einfach alles.