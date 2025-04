Kinder sind die Zukunft. So wahr, so oft in politischen Sonntagsreden zitiert - doch bei der Umsetzung hakt es. Viele Junge fühlen sich von der Politik übergangen. Die wesentlichen Zukunftsfragen in Sachen Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Demokratiebildung und Teilhabe werden auch im schwarz-roten Koalitionsvertrag nicht beantwortet, sagt der gerade veröffentlichte Kinder- und Jugendhilfemonitor. Vor allem in Ostdeutschland wird an Kinder- und Jugendarbeit gespart. Die Folge: mehr Abwanderung und Frust bei denen, die bleiben. Wir sprechen mit der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, Karin Böllert, über die Situation für Kinder und Jugendliche in Deutschland.