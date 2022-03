Ukrainische Jugendliche auf der Flucht in den Westteil des Landes.

Quelle: Roman Schell

Zu den größten Opfern eines Krieges gehören Kinder. Die Gräueltaten lassen Körper und Psyche nicht unversehrt. Davon zeugt eine aufwühlende Reportage über traumatisierte Jugendliche im Grenzgebiet zu Russland - die dann sogar zum Dokument einer dramatischen Flucht wird. Als Roman Schell in die Ost-Ukraine reist ist der Krieg noch nicht ausgebrochen. Der Journalist will ein Team von Psychologinnen und Psychologen begleiten, das sich im Konfliktgebiet Donbass um Kinder in Not kümmert. Allein diese Szenen seiner Reportage erschüttern. Doch dann potenziert sich das Leid noch: Russische Truppen fallen in die Ukraine ein, auf einen Schlag droht Lebensgefahr. Schell muss die Flucht ergreifen und versucht dabei mehrere Jugendliche, die ihn um Hilfe gebeten haben, ebenfalls in Sicherheit zu bringen.