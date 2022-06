Wummernde Bässe, Sonnenschein und kaum Masken: Nach jahrelanger Corona-Zwangspause haben Zehntausende Fans das Comeback des Kultfestivals "Rock am Ring" gefeiert. "Die Leute sind gierig nach Spaß und Freude", sagte ein Polizeisprecher kurz nach dem Start am Nachmittag an der Rennstrecke Nürburgring in der Eifel. Knappe Sommerklamotten, bunte Hüte und Schottenröcke: Eine riesige Menschenmenge begrüßte johlend die deutsche Alternative-Rock-Band Donots als erste Gruppe auf der Hauptbühne. Die neuen Veranstalter von "Rock am Ring" sprachen von einem Besucherrekord mit 90.000 Fans bei dem Spektakel mit rund 70 Bands auf drei Bühnen am Nürburgring. Wir schalten zu unserem Kollegen Ralf Rättig vor Ort.