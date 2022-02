"Ich schäme mich für diese Kirche", hat der Limburger Bischof Georg Bätzing nach der Veröffentlichung des jüngsten Gutachtens zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising gesagt. Das Gutachten thematisiert Dutzende Fälle von Fehlverhalten kirchlicher Verantwortungsträger zwischen 1945 und 2019, das sind fast 500 Geschädigte und 173 beschuldigte Priester. Konsequenzen hatten diese Übergriffe selten. Im Gegenteil, die Komplizenschaft reicht bis an die Spitze der Kirchenhierarchie. Doch es gibt auch den starken Wunsch nach Reformen in der katholischen Kirche. Bei der Dritten Synodalversammlung in Frankfurt am Main wird dieser Prozess vom 3. bis zum 5. Februar weiter diskutiert. Auf der Tagesordnung stehen Reformvorschläge zu Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, zum Zugang für Frauen zu sakralen Ämtern, zum Umgang mit Homosexualität und zu Segensfeiern für alle Paare. Über die Zukunft der Kirche sprechen wir mit dem Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz.