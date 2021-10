Wie baut man am besten Vorurteile gegenüber diskriminierten Minderheiten ab? Bücher lesen ist eine Möglichkeit. Sehr viel direkter und eindrücklicher ist jedoch die zwischenmenschliche Begegnung. In einer "Human Library" trifft man auf Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Identitäten und besonderen Lebensweisen und befragt diese in einem halbstündigen Gespräch nach den Beweggründen für ihr Handeln. Das Projekt, das auf die dänische Jugendinitiative "Stop the Violence" zurückgeht, hat vor 20 Jahren beim Roskilde-Festival in Dänemark seinen Anfang genommen und ist inzwischen in mehr als 50 Ländern aktiv. Eine Initiative, die sich gegen Stigmatisierung jeder Art wendet und damit für mehr Akzeptanz und Respekt in der Gesellschaft sorgt.