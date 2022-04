Salzburg, die Oligarchen und der Krieg

Der irische Fotograf Richard Mosse (*1980) hält seit einem Jahrzehnt weltweit politische und ökologische Krisen fest: von der europäischen Flüchtlings-und Migrationspolitik und dem Bürgerkrieg in der Demokratischen Republik Kongo bis hin zur Zerstörung der tropischen Regenwälder. Für seine großformatigen Fotografien greift Mosse auf Technologien zurück, die ursprünglich für die militärische Luftaufklärung entwickelt wurden wie Infrarotfilme und Wärmekameras. Sie machen Dinge sichtbar, die für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar sind. Der in New York lebende Künstler arbeitet damit an der Schnittstelle zwischen politisch motivierter Dokumentarfotografie und zeitgenössischer Konzeptkunst. Die gemeinsam mit dem Künstler vorbereitete Ausstellung in Bremen zeigt erstmals in Deutschland einen breiten Überblick über sein Schaffen. Mehr als 70 ausgewählte Fotografien aus seinen bisherigen vier großen Werkgruppen ergänzt die neue, raumfüllende Videoarbeit aus dem "Tristes Tropiques"-Werkkomplex. Richard Mosse vertrat 2013 sein Heimatland Irland auf der Biennale in Venedig. Wir haben mit dem Künstler über die Kunst als Mittel, Krisen zu bekämpfen, gesprochen.