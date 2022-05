14 Privatflugzeuge aus Russland sollen in den letzten Tagen auf dem Tel Aviver Flughafen gelandet sein. Der israelische Journalist Shuki Sadeh recherchiert die Machenschaften der Oligarchen seit Jahren. "Milliardenschwere russische Geschäftsleute werden jetzt Schlange stehen, um nach Israel zu kommen", sagt Sadeh. "In Europa bröckelt der Boden unter ihnen Füßen. Die Auswirkungen werden wir hier zu spüren bekommen." Doch ganz so einfach ist es nicht. Nach wochenlangem Schlingerkurs beendete Israels nationale Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem ihre "Zusammenarbeit" mit dem Oligarchen Roman Abramovich. Yad Vashem, so wurde bekannt, hatte sich an den US-Botschafter in Israel gewandt, um die Biden-Administration zu bitten, keine Sanktionen gegen Abramovich zu erheben.