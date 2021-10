Der Kampf um die Macht

Die Zeit ist ein Thema des Projekts des Künstlers Olaf Nicolai, für das er das Gesicht des Marx-Kopfes am Tag der Tagundnachtgleiche 24 Stunden lang gefilmt hat. Dieser Film wurde am 21. September, an 16 Orten in Deutschland, von Island über Asien bis Amerika, aufgeführt. Die Welt hat also wieder auf diesen kolossalen Kopf geschaut - beziehungsweise wurde von ihm angeschaut.