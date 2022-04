Gerald Knaus

Quelle: epa

Die Ungeheuerlichkeit des Angriffs trifft zuerst die Städte Kiew, Kramatorsk, Charkiw. Südlich davon, in der Ostukraine, nicht weit vom prorussischen Separatistengebiet liegt die Stadt Lyssytschansk. Dort gab es auch ein Kinderheim. Ein Zuhause für Waisen, aber auch ein Zufluchtsort für Kinder von gewalttätigen oder alkoholabhängigen Vätern und Müttern in einer Gegend, in der das Leben von Kindern wie Eltern schon lange brüchig ist. Sensibles Porträt über den Alltag im Kinderheim von Lyssytschansk "Heimweh – eine Kindheit zwischen den Fronten", so heißt der deutsche Titel des Dokumentarfilms von Regisseur Simon Lereng Wilmont, der den Alltag dort voller liebe- und hingebungsvoller Fürsorge porträtiert hat. Was ist die Kindheit anderes als ein Versprechen auf die Zukunft. Doch was ist Zukunft in einer Gegend, wo der Zustand zwischen Krieg und Frieden immerzu wechselt? Simon Lereng Wilmont sagt dazu: "Den Krieg gibt es in dieser Region der Ostukraine schon seit sieben Jahren. Er hat die sozialen Probleme regelrecht beschleunigt, die Arbeitslosigkeit. Wer nicht die Möglichkeit hat wegzuziehen, der bleibt zurück und sucht und findet vielleicht Halt im Alkohol. Mich hat immer die Frage interessiert: Wie entsteht Hoffnung unter diesen schwierigen Umständen?" Wir sprechen mit dem Migrationsexperten Gerald Knaus über die Situation der Flüchtlinge aus der Ukraine.