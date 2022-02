Meist ist es nur ein Ohr oder ein Gebiss, das die verzerrte Gestalt als die eines Menschen ausweist. Lebewesen sind sich in Francis Bacons Werk sehr ähnlich, mal fließen sie mit ihren Formen und Bewegungen ineinander, mal scheinen sie sich zu spiegeln. Die Ausstellung "Man and Beast" war schon für 2021 geplant. Ein Covid-Jahr später ist die Royal Academy in London umso stolzer auf diese große Ausstellung, denn wie sehr wir der Natur ausgeliefert sind, wie wenig wir uns auch darin von Tieren unterscheiden, spielt bei Francis Bacon eine zentrale Rolle. Dabei war er alles andere als ein Tierschützer. 1909 in Dublin geboren, wuchs er auf dem Pferdehof seines verhassten und gewalttätigen Vaters auf. Gewalt und Qual sind die Kernpunkte der Ausstellung über einen Künstler, der in seinem Leben nicht nur zwei Weltkriege, sondern auch viele persönliche Kämpfe erlebt hat. Der schlagende Vater, gewalttätige und destruktive Liebesbeziehungen zu seinen Partnern. Den Selbstmord seines Liebhabers George Dyers durch Überdosis verarbeitete Bacon in mehreren Tryptichen. Ab den späten 1960ern begann Bacon, sich für den ultimativen symbolischen Kampf zwischen Mensch und Tier zu interessieren: den Stierkampf. Die Royal Academy zeigt zum ersten Mal vereint drei Studien zum Thema. Francis Bacon starb vor 30 Jahren in Madrid.