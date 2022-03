Demonstration gegen den Ukraine-Krieg am Reichstagsgebäude in Berlin

Quelle: dpa

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine lässt den Menschen auch in Deutschland keine Ruhe. In Berlin gingen so viele Demonstranten auf die Straße wie lange nicht mehr. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen hatte zu der Demonstration am 27. Februar gegen den Angriff Russlands auf sein Nachbarland aufgerufen. Die Veranstalter waren zunächst von 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter dem Motto: "Stoppt den Krieg.

Frieden für die Ukraine und ganz Europa" ausgegangen. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl im unteren sechsstelligen Bereich, die Veranstalter sprachen von einer halben Million Teilnehmern. Auch in anderen Städten gingen am Wochenende Tausende auf die Straße. In Köln versammelten sich am Rosenmontag zehntausende Menschen zu einem Friedensmarsch, den die Karnevalisten anstelle des ursprünglich geplanten Rosenmontagszuges organisierten.