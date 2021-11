Die Zeit drängt und die Herausforderungen sind groß: In 22 Arbeitsgruppen ringen Vertreter*innen aus SPD, Grünen und FDP nun um Einigkeit und Kompromisse in ihren Zielen. Denn viele Fragen im Bereich von Klimaschutzmaßnahmen und deren Finanzierung sind noch offen. Ein Problem, mit dem die neue Bundesregierung auch zu kämpfen haben wird, ist das Vertrauen der Bürger in demokratische Institutionen. Unmut bekommen die Parteien schon jetzt von unten zu spüren. Wie könnte ein besserer Dialog zwischen Politik und Bevölkerung aussehen? Und eine Demokratie, die auch 2021 lebendig und wehrhaft bleibt? Das beschäftigt Claudine Nierth, Vorstandsprecherin des Bündnisses "Mehr Demokratie" schon lange. Wir sprechen mit der Polit-Aktivistin auch über ihr neues Buch "Die Demokratie braucht uns".