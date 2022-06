Cannes, kurz vor dem großen Finale: Für Rummel am Roten Teppich und einen Palmen-Favoriten sorgte der Schwede Ruben Östlund. Vor fünf Jahren gewann er mit der bösen Satire "The Square" die Goldene Palme. Diesmal ist er mit der nicht minder bösen Satire "The Triangle of Sadness" im Wettbewerb vertreten. Darin widmet er sich der Welt der Reichen und Schönen auf einer Luxusjacht. Mit an Bord als trinkfester Kapitän ist Hollywood-Star Woody Harrelson. Für Aufsehen im Wettbewerb hat auch der Thriller des in Dänemark lebenden Iraners Ali Abassi gesorgt. "Holy Spider" darf im Iran nicht gezeigt werden und basiert auf einer wahren Geschichte. Ein streng religiöser Familienvater tötet in der Stadt Mashad wahllos Prostituierte. Erst als sich eine engagierte Journalistin als Köder ausgibt, kommt man dem Täter auf die Spur. Das sei kein Film über einen Serienmörder, sagt Regisseur Ali Abassi, sondern darüber, wie eine Gesellschaft auf diesen reagiere.