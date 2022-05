Zerstörte Brücke in Irpin, Ukraine

Quelle: dpa

Seit über sechs Wochen führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Tagtäglich sehen wir in den Nachrichten Bilder von zerstörten Städten und der Not der Menschen. Zahlreiche ukrainische Fotografen, Filmemacherinnen und Reporter sind in ihrer Heimat, um Zeugnis abzulegen von den schrecklichen Ereignissen. Eine von ihnen ist Mila Teshaieva. Sie stammt aus Kiew, lebt aber seit einigen Jahren in Berlin. Die Fotografin und Künstlerin arbeitet für die renommierte Agentur Ostkreuz. In den vergangenen Jahren hat sie die ehemaligen Sowjetrepubliken bereist und den gesellschaftlichen Wandel dokumentiert. Mit Kriegsbeginn ist sie in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. "Ich denke, es ist wichtig, jetzt in der Ukraine zu sein, weil es ein sehr besonderer historischer Moment ist", sagt sie. "Was dort gerade geschieht, möchte ich persönlich miterleben. Es ist wichtig für mich, dort zu sein, als Ukrainerin und als Fotografin."