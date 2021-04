Kultur

"Kulturzeit" vom 27.04.2021

Unsere Themen: Debattenkultur im Zeichen von Corona - Gespräch mit Markus Gabriel, der Held des Films "Hotel Ruanda" steht vor Gericht, Arbeitsverbot für Nawalnys Organisationen in Russland, Yayoi Kusama-Retrospektive und die Ausstellung "Aufbruch in neue Welten" in der Schallaburg.