Marlene Dietrich kocht stets Bratkartoffeln für ihre neuesten Liebhaberinnen. Simone de Beauvoir lässt Jean-Paul Sartre beim ersten Date erklären, wie hässlich er ist – und bleibt dann ein Leben lang mit ihm zusammen. Erich Kästner schreibt seiner Mutti, dass er ganz allgemein überfordert ist von den modernen Berliner Frauen. Die Liebe in den 1920ern und 1930ern - Florian Illies erzählt in seinem neuen Buch Geschichten von berühmten Liebespaaren in einer Ära des Rausches, in der Berlin Hauptstadt der Welt ist und in der viel Neues ausprobiert wird, ob in der Kunst oder in der Liebe. Aber es ist auch "Liebe in Zeiten des Hasses" - so der Buchtitel, denn es ist eine Epoche zwischen zwei epochalen Katastrophen: Der Erste Weltkrieg liegt nicht lange zurück und der Zweite Weltkrieg kündigt sich bereits an.